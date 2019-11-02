雷納德打老東家 轟38分破馬刺不敗身

雷納德全場轟出38分，助快艇打破馬刺不敗之身。（今日美國）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕明星前鋒雷納德轉戰快艇後，昨首度碰上前東家馬刺，轟下全場最高38分、12籃板，率隊103：97獲勝，收下本季第4勝，也破了馬刺的不敗之身。

28歲的雷納德生涯就是從馬刺起步，效力7個球季，上季才被交易至暴龍。他表示，「我一直很期待再度對決前東家，馬刺擁有優秀的總教練，還有昔日隊友，與他們在場上重逢很有趣。」

快艇強悍防守 馬刺18次失誤

雷納德全場出手達生涯最多的32次，並在末節飆進15分，終場前1分半鐘還送出致勝抄截，攻守俱佳，助隊穩住勝果。他也成為自2015年葛瑞芬後，快艇首位單場繳出至少38分和12籃板的球員。

請繼續往下閱讀...

快艇此役再度祭出強悍的防守，迫使馬刺發生18次失誤，因而多進帳22分。雷納德認為，「這場有季後賽的氛圍，戰況到最後2分鐘仍膠著，但全隊展現高度抗壓性，並靠防守拿下勝利。」

馬刺一哥德羅森攻下全隊最高29分，但也發生7次失誤，無法率隊逆轉。他表示，「客場作戰專注力不夠，才造成失誤過多。對上老東家通常會特別亢奮，尤其像雷納德這樣的頂尖選手，當他燃起鬥志，將難以阻擋。」

季前曾宣告不會輪休的雷納德，前一場又「故技重施」，用身體微恙的理由休兵。他解釋，「連兩天作戰對身體負擔過重，我希望能健康打完整季，同時能延長職業生涯，或許有天能跟我兒子一起打球。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法