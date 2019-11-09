3位一哥飆分 奪勝方程式

馬刺領頭羊艾德瑞吉（右）砍下本季新高39分。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕雷納德昨在關鍵時刻挺身而出，末節包辦18分、全場拿27分，率快艇以107：101逆轉來犯的拓荒者。球星飆分成為奪勝方程式，熱火一哥巴特勒狂飆34分，馬刺領頭羊艾德瑞吉砍下本季新高39分，都成功兌現勝利。

雷納德（右）關鍵時刻帶動快艇反撲。（美聯社）

熱火一哥巴特勒（左）狂飆34分。（今日美國）

雷納德關鍵出擊 巴特勒、艾德瑞吉狂飆

雷納德前役因輪休惹議，昨他如期上陣，前3節表現平平，但關鍵時刻帶動快艇反撲攻勢；反觀拓荒者一哥里拉德幾乎完全神隱，單節無分數進帳，全場得分停在22分，兩隊當家球星表現大相逕庭，也成為勝負分水嶺。

快艇板凳軍團之首的L.威廉斯同樣功不可沒，最後58.9秒飆進超前一擊，全場貢獻26分，得分火力兇猛，8戰平均可得22分，無愧3度獲獎的最佳第六人。

請繼續往下閱讀...

值得一提的是，快艇主帥瑞佛斯收穫生涯第900勝，成為史上第13人，在當今教練汰換速度極快的生態，如此成就實屬難得，證明其執教功力一流，但他將此榮耀歸功子弟兵，「我知道我能辦到，因為我有很出色的球員，還有很多優秀的教練協助我。」

另一方面，巴特勒打出轉戰熱火代表作，過去4戰投籃命中率僅35.4％，昨首節爆砍18分、寫下個人生涯新高，全場準星高達68.8％，表現逐漸加溫，也反映在球隊戰績，昨124：108輕取太陽後，以6勝2負站上東部第2。

艾德瑞吉在場上予取予求，全場23次出手僅失4球，手感出奇火燙，馬刺主帥帕波維奇都不禁讚嘆，「他根本是頭擋不住的野獸，牢牢掌控整場比賽節奏。」黑衫軍終場以121：112收拾雷霆。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法