武神遲來首轟 反攻挫「猿」氣

獅隊昨單場3支兩分砲，林祖傑（右2）5局下率先敲出。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕才剛中止團隊連續23場全壘打的中職紀錄，統一獅的砲管昨天重新上膛，單場轟出3發2分彈，8局下更靠潘武雄、林安可兩轟猛灌4分，7：5力退樂天桃猿，本季勝率回到4成，對戰績獨走的桃猿更以5勝5敗分庭抗禮。

潘武雄（右）昨8局下敲出本季首轟，助隊扳平比數。（記者黃志源攝）

獅單場3發2分砲

獅隊5局下突破王溢正的壓制，在林祖傑追平2分彈帶動下灌進3分，3：2超前，8局下趁桃猿換投陳禹勳發動反撲，先由代打潘武雄轟出2分彈追平，桃猿再換投蘇俊璋，又被林安可扛出致勝2分彈。9局上陳韻文登板關門，本季第4次救援成功到手。

武神敲隊史第14000分打點

潘武雄在熱身賽期間膝蓋、腳踝陸續受傷，直到15日才升上一軍，賽前11打數僅有2支一壘安打，打擊率僅1成82。他表示，開季雖然有點延後，身體狀況卻不會差到哪裡，他也不太擔心，「你只要有自信，做的事就是對的。」

請繼續往下閱讀...

潘武雄指出，之前對陳禹勳的球打得並不好，8局下沒有設定球路，這次是他在兩人對戰首次打全壘打，打到那一瞬間就知道是全壘打，最高興的不是個人本季首轟出爐，而是能在關鍵時刻建功，幫助球隊扳平。

潘武雄賽前打點才1分，這場成為獅隊第14000分打點締造者，累計打點629分排隊史第3，有機會超越以653分排第2的羅敏卿，要追趕高國慶856分難度很高。他表示，賽後才知道這個紀錄，也不會有特別感覺，就專注在球場上，儘量表現自己。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法