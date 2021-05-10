田徑3好手 都沒拿到東奧門票

今年因傷陷入低潮的跨欄好手陳奎儒昨表現不俗，跑出本季最佳13秒62，排名第5，但距離東京奧運標準13秒32，仍有不小的差距。（資料照）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕東京奧運測試賽暨世界田總洲際挑戰賽，昨在奧運主場館「新國立競技場」登場，台灣3名田徑好手110公尺男子跨欄陳奎儒、400公尺跨欄陳傑與標槍好手黃士峰皆出賽，可惜都與奧運門票失之交臂。

曾在2017年世大運擲出86公尺64的黃士峰，賽前自認狀態調整不差，最終繳出77公尺35的成績，拿下第3名，可惜未能達到東京奧運參賽標準的85公尺，能否連兩屆登上奧運殿堂，接下來須盡力提升世界排名。

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今年因傷陷入低潮的跨欄好手陳奎儒昨表現不俗，跑出本季最佳13秒62，排名第5，但距離東京奧運標準13秒32，仍有不小的差距。

陳奎儒在去年11月高雄全大運左小腿拉傷，導致成績下滑，今年3場比賽，成績都是14秒出頭，昨總算突破瓶頸，他表示「成績仍不是很滿意，但狀況越來越好，接下來瞄準6月的台灣公開賽，盼能一舉達標。」

台灣「跨欄王子」陳傑則因腿部抽筋，無法全力衝刺，但仍奮力完賽，最終跑出52秒08，在9名選手中敬陪末座。3名台將預計都在今天返國，並展開居家檢疫，同時也會在國訓中心規劃的地點，維持訓練和體能。

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