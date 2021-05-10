晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

田徑3好手 都沒拿到東奧門票

2021/05/10 05:30

今年因傷陷入低潮的跨欄好手陳奎儒昨表現不俗，跑出本季最佳13秒62，排名第5，但距離東京奧運標準13秒32，仍有不小的差距。（資料照）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕東京奧運測試賽暨世界田總洲際挑戰賽，昨在奧運主場館「新國立競技場」登場，台灣3名田徑好手110公尺男子跨欄陳奎儒、400公尺跨欄陳傑與標槍好手黃士峰皆出賽，可惜都與奧運門票失之交臂。

曾在2017年世大運擲出86公尺64的黃士峰，賽前自認狀態調整不差，最終繳出77公尺35的成績，拿下第3名，可惜未能達到東京奧運參賽標準的85公尺，能否連兩屆登上奧運殿堂，接下來須盡力提升世界排名。

今年因傷陷入低潮的跨欄好手陳奎儒昨表現不俗，跑出本季最佳13秒62，排名第5，但距離東京奧運標準13秒32，仍有不小的差距。

陳奎儒在去年11月高雄全大運左小腿拉傷，導致成績下滑，今年3場比賽，成績都是14秒出頭，昨總算突破瓶頸，他表示「成績仍不是很滿意，但狀況越來越好，接下來瞄準6月的台灣公開賽，盼能一舉達標。」

台灣「跨欄王子」陳傑則因腿部抽筋，無法全力衝刺，但仍奮力完賽，最終跑出52秒08，在9名選手中敬陪末座。3名台將預計都在今天返國，並展開居家檢疫，同時也會在國訓中心規劃的地點，維持訓練和體能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。