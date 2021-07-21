猛威爾充飽電 龍頭獅甩猿

獅隊洋投猛威爾先發7局無失分，助隊保住上半季龍頭。（中職提供）

〔記者吳清正／台北報導〕猛威爾昨先發7局無失分，陳傑憲轟出全壘打，助統一獅以4：1擊敗樂天桃猿，保持上半季戰績領先。

7局無失分 獅打線挺勝

猛威爾被擊出6支安打，仍力保不失分，贏得4月30日以來第1勝，獲選單場MVP。他表示，因疫情關係已2個多月沒比賽，停賽期間很想回到球場，現在終於可以比賽，心情非常興奮，更開心的是能幫球隊拿下勝利，要感謝隊友危機時跳出來拉他一把，演出3次雙殺守備，還有1次外野長傳本壘阻殺，打擊也給他很多支援。

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猛威爾第2局一上場被連續擊出2支安打，他先投出三振後，製造雙殺化解危機，第5局投出四壞球後隨即再演出雙殺，使得猿隊再連續2支安打仍無功而返，第7局則在被安打後製造雙殺。

變化球與滑球合作無間

獅隊總教練林岳平表示，猛威爾5月初一度移出先發，經過2個多月調整，昨又投出屬於他的投球型態，變化球能搶到好球數，危機時以滑球讓打者擊出無效的滾地球製造雙殺，是不失分的關鍵。

陳韻文驚險拿下本季第12次救援成功，獅隊守住龍頭。（中職提供）

獅隊打擊也從一開始就力挺猛威爾，1局上陳傑憲選到四壞球並盜上二壘，蘇智傑安打先馳得點，第2局無人出局攻佔二、三壘，連續2個滾地球各攻下1分，第3局陳傑憲擊出陽春砲，取得4：0領先。

陳韻文驚險救援成功

猛威爾退場後，猿隊第8局靠著邱丹和余德龍安打攻下1分，9局下獅推出終結者陳韻文，投出四壞球再被陳俊秀安打，猿隊無人出局攻佔一、二壘，但未能再添分數，陳韻文驚險拿下本季第12次救援成功，只落後猿隊陳禹勳1次。

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