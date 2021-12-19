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PLG》扳倒勇士 新北國王收2連勝

2021/12/19 05:30

新北國王李愷諺（中）帶球突破。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕新北國王隊史首場開幕戰吸引6032人進場，雖只有單洋將坐鎮，但靠著李愷諺和楊敬敏聯手拿下48分，以109：102扳倒台北富邦勇士，收下2連勝，也是P. LEAGUE+本季唯一不敗球隊。

新北國王湯瑪士（右）三分跳投。（記者陳志曲攝）

李愷諺冠上 「聯盟第一控」

新北國王楊敬敏（中）急停跳投。（記者陳志曲攝）

衛冕軍勇士、新竹攻城獅和台新夢想家加上昨天的桃園領航猿，本季皆在主場首戰栽跟頭，成為相當怪異的現象，不過，坐鎮新莊體育館的國王拒絕讓魔咒發酵。

國王唯一洋將湯瑪士拿23分、15籃板，李愷諺繳出27分、8籃板、8助攻、6抄截全能數據，楊敬敏也有21分進帳，5人得分雙位數，打敗有雙洋將坐鎮的勇士。

勇士教練許晉哲承認，辛特力和塞瑟夫雖合拿53分，但兩隊主力控衛的表現天差地遠，林書緯得分掛蛋，李愷諺則攻下全隊最高分，成為勝負最大分水嶺。

李愷諺本季平均每場攻下17.5分、10.5籃板、6助攻、3.5抄截，是國王攻守戰力的重要一環，也是當今台灣籃壇頂級的全能型控球代表，對於「聯盟第一控」的頭銜，他表示，有注意到球迷討論，會繼續用好表現證明身手。

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