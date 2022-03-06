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T1聯盟》新台灣人隔離中 獵鷹第3勝珍貴

2022/03/06 05:30

〔記者粘藐云／台北報導〕即使少了「新台灣人」阿提諾坐鎮，T1聯盟台鋼獵鷹昨迎戰台啤英熊仍一路保有優勢，賈西亞、吉伯特皆貢獻28分，終場以113：110終止9連敗，這也是他們自1月1日擊敗桃園雲豹後，再次嚐到勝利滋味。

台鋼獵鷹終止9連敗，拿下隊史第3勝。（記者陳志曲攝）

獵鷹首節在吉伯特獨砍15分帶領下，打出不錯開局，且團隊命中率44%，失誤控制在10次，拿下睽違2個月的勝利，獵鷹總教練吳志偉說：「比賽內容還滿精彩的，這週我們一直注重在防守的訓練，球員也做到教練團的要求，替他們感到驕傲。」

阿提諾在結束世界盃男籃資格賽後返台隔離，昨持續缺陣，獵鷹前兩次贏球都有阿提諾坐鎮，這次在沒有他的情況下仍獲勝，吳志偉認為，這代表每個球員都有所貢獻，球隊也慢慢團結起來，相信等他歸隊會如虎添翼。

英熊蓋樂威繳出全隊最高27分、11籃板、14助攻大三元，一哥蔣淯安挹注15分、7助攻，但發生6次失誤，全隊也多達19次失誤種下敗因。小安坦言，前天對中信特攻打到延長賽，體力多少受影響，加上個人失誤偏多也打得很悶，這是自己必須去修正的，不能影響到球隊。

台中葳格太陽洋將塔克。（右，T1聯盟提供）

另一戰，一度落後超過15分的台中葳格太陽，第4節在洋將塔克帶領下上演逆轉秀，加上桑尼繳出21分、14籃板、11助攻大三元，率隊以113：105力退新北中信特攻。

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