全英公開賽》遇亂流強勢逆轉 小戴挺進8強

全英羽球公開賽女單16強戰，戴資穎雖一度遇亂流，但最終強心臟演出逆轉，8強戰將與日本女將奧原希望對決。 （Badminton Photo 提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界球后戴資穎昨在超級1000系列全英羽球公開賽，展現強心臟，第2局化解兩個局末點，以21：19、22：20擺平世界排名11的泰國女將布莎南，豪取對戰9連勝，8強將遭遇尋求衛冕的日本名將奧原希望。

戴資穎過去和布莎南交手13次僅輸3場，前次輸球是2014年印尼公開賽。不過，教練賴建誠表示，小戴雖有對戰優勢，但布莎南打法頗具威脅性，絕非泛泛之輩。

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全場共23次戰成平手

戴資穎昨取得較多的主動進攻機會，多次施展魔術般的手法，讓布莎南只能呆站原地。不過，雙方全場共23次戰成平手，也讓小戴費了不少功夫。賴建誠在技術暫停時提點小戴在來回過程中一定要注意對手的習慣球，設法提升回球細膩度，避免從主動變成被動。

還好有穩住 自評失誤偏多

戴資穎坦言，自己失誤還是偏多，還好關鍵時刻有穩住，至於被對手拿到兩個局點，她其實沒想太多，就是專注打好每一顆球，不要著急。

值得一提的是，大會連兩場將戴資穎安排在英國時間中午前出賽，小戴覺得還不錯；賴建誠說，「我們其實比較怕晚場出賽，早一點比賽很不錯，能有足夠的時間讓身體恢復。」

8強戰將遭遇奧原希望

東京奧運後未再出征國際賽的奧原希望，重返全英賽尋求連霸，昨以21：15、21：18力退中國女將韓悅，將首度在全英和戴資穎狹路相逢。戴資穎過去和奧原交手13次拿下7勝，最近一次在2019年BWF年終總決賽由小戴獲勝。

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