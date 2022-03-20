全英公開賽》小戴「誤」事 明年再來

戴資穎 （Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界球后戴資穎昨在超級1000系列全英羽球公開賽女單4強賽，以19：21、13：21不敵20歲南韓女將安洗瑩，無緣晉級決賽，這也是安洗瑩首度挺進全英冠軍戰。

安洗瑩超穩定 高壓難纏

生涯7度晉級全英4強的戴資穎，從2017年起更連4年殺進決賽，只是這回安洗瑩有備而來，多次以精彩防守化解小戴的攻擊，讓小戴吞下對戰第2敗。

請繼續往下閱讀...

總能在逆境中翻轉戰局的戴資穎，首局共化解對手2個局末點，卻因回球出界誤事，未能再演逆轉秀。小戴坦言，170公分的安洗瑩穩定性佳，失誤不多，加上防守好、有高度，確實很難對付，「我本身失誤多，想搶分必須靠攻擊，但她的穩定度真的帶給我滿大的壓力。」

搶冠軍賽門票 小天將戰安賽龍

在連續征戰德國公開賽、全英兩站賽事後，戴資穎將返台稍作休息，5月預定將出征湯優盃、泰國公開賽及6月印尼公開賽、馬來西亞公開賽，但會視疫情調整，盼能多打比賽讓手感加溫，瞄準7月世錦賽及9月杭州亞運。

台灣一哥周天成昨在男單8強賽以21：10、21：15速斬雅加達亞運金牌印尼好手克里斯提，收下對戰2連勝，第3次闖進4強，將和世界球王丹麥名將安賽龍爭冠軍賽門票。

周天成過去和安賽龍交手15次僅拿下2勝，最近更吞下對戰4連敗，這次將努力尋求突破，盼能繼2020年後再闖決賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法