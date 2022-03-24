「小李飛刀」登史上第2高薪終結者

蔡齊哲月薪調到25萬，漲幅66%是全隊最多。（資料照）

兄弟調薪逾7% 隊史最多

李振昌今年月薪80萬，是兄弟本土球員最高薪。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕衛冕軍中信兄弟昨公布主力球員調薪結果，團隊漲幅則逾7%創隊史最高。守護神李振昌今年月領80萬、年薪960萬，是全隊本土球員最高薪。

中信兄弟主力球員薪資漲幅

年領960萬 全隊本土最貴

李振昌2018年返台發展，被兄弟在首輪選進，當時就給予3.5年複數年合約，去年球季結束後約滿，今年季前談定另一份3年約，月薪也從去年的70萬調高至80萬。中職史上年薪最高的守護神是前統一獅郭泓志2014年的1100萬，李振昌這份合約，首年年薪僅次於郭泓志。

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蔡齊哲月薪25萬

漲幅66%最高

李振昌和蔡齊哲、吳俊偉，由於屢屢在最短時間內完成後援任務，被球迷戲稱「泡麵3兄弟」，最強牛棚勞苦功高，因此3人今年各加薪10萬，吳俊偉月薪躋身30萬俱樂部；1月剛當新郎倌的蔡齊哲則衝到25萬，漲幅66%更是全隊最多。有趣的是，球迷估算，若以「泡麵組長」李振昌年薪960萬計，市售一碗25元杯麵，可買38萬4千碗。

兄弟一壘手許基宏去年連莊一壘金手套，也順利拿到複數年合約，今年月薪40萬。不過，許基宏複數年約年限和李振昌3年約當中明年的月薪，球團都選擇不公布。球團表示，李振昌明年起基本月薪仍有80萬，達設定條件後薪資會再高。

兄弟其他獲複數年約的主力球員包含陳子豪、官大元和鄭凱文，主力游擊手江坤宇則簽下1年約，21歲的他月薪也由22萬調漲至32萬。

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