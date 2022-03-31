余謙先發失靈 開季輪值失信任

余謙在公辦熱身賽表現不佳，開季先發輪值機會生變。（記者李惠洲攝）

熱身賽2戰 防禦率11.12

〔記者龔乃玠／高雄報導〕中信兄弟余謙昨在公辦熱身賽最終戰控球依舊不理想，對味全龍先發2局掉4分，熱身賽防禦率高達11.12，原本劍指的開季輪值目標產生變數。

余謙在自辦賽連續9局無失分，爭取到公辦熱身賽首戰先發，投3.2局掉4分，昨是第2次先發，首局就被敲3安掉2分；2局上在2出局遇上亂流，被敲2安擠成滿壘後，投出四壞送分，牽制二壘又失誤，僅投2局掉4分退場。

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總教練林威助指出，余謙表現不太OK，問題跟上一場有點像，「壞球太多了，浪費太多不必要的球數。」中信開季就遇上4連戰的硬仗，前3場由泰迪、鄭凱文和象魔力負責，第4場候選有待確認，但泰迪已準備好扛下開幕戰先發。

兄弟泰迪有機會扛下開幕戰先發。（記者李惠洲攝）

泰迪在26日先發4.1局掉2分，他表示身體恢復快，狀況很好，如果開幕戰能對上老東家統一獅，一定會非常有趣。公辦熱身賽僅投1戰就上陣，泰迪不擔心續航了，「到時看狀況，85球左右大概是理想球數，我能配合教練團安排。」

龍王王維中 目標天母開季

味全此戰雖以7:8落敗，仍以4勝2敗在公辦熱身賽排名第一，原本規劃「龍王」王維中連2年投龍隊開幕戰，他前天在熱身賽初亮相，3局共被擊出7支安打失5分，龍隊教練團求謹慎，決定放慢速度，4月3日對統一獅的本季首戰，改以去年王牌布里悍的可能性最大。

王維中不投龍軍開幕戰，目標改成4月15日在天母的主場開幕，開季前2週可能在二軍先出賽。總教練葉君璋表示，王維中再前天在熱身賽的表現，如果能再投個2場左右，教練團就會評估他的身體狀況沒問題。

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