湖人三巨頭 無緣季後賽

魏斯布魯克（右，美聯社）

傷病纏身僅合體21場

A.戴維斯（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人季前風光打造「三巨頭」陣容，卻因傷病、磨合等問題，一路走來跌跌撞撞，昨迎戰聯盟第1的太陽，紫金大軍以110：121吞下7連敗，加上馬刺擊敗金塊贏球，湖人確定遭到淘汰，無緣季後賽。

詹姆斯（右，美聯社）

湖人在季前網羅魏斯布魯克、「甜瓜」安東尼並找回「魔獸」豪爾德等人，打造華麗陣容，開季時也被看好為爭冠球隊之一。不過，三巨頭在季中相繼缺陣，外媒統計詹姆斯、A.戴維斯和魏少合體出賽僅21場，也是三人沒能打出應有化學效應的原因之一。

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太陽布克（右）昨繳出全場最高32分，助隊拿下本季第63勝，締造隊史最佳紀錄。（法新社）

傷病問題讓湖人在明星賽後打得更加辛苦，下半季不只輸多贏少，還未有連勝紀錄，最後得面臨爭取附加賽的窘境。昨和太陽一戰等於是湖人的背水一戰，但他們只在上半場勉強和對手抗衡，第3節直接被一波流帶走，即便魏少和戴維斯合力拿下49分，仍無法逆轉頹勢。

東西部季後賽卡位戰

昨帶傷上陣攻下21分、13籃板的戴維斯坦言，傷病確實是影響球隊一大因素，「我想不只我們，全世界都想看到，我們健康打滿82場會是什麼樣子，我相信可以做一些特別的事情。」

詹皇吞48敗單季最多

昨天詹姆斯高掛免戰牌，只能在場邊看著球隊被淘汰，湖人昨吞下本季第48敗，為詹皇生涯最慘的紀錄，比他在騎士的菜鳥球季單季47敗還差，且湖人接下來還得遭遇勇士、金塊，恐怕還會增加敗場數，這也是詹皇加入湖人以來第2度沒有季後賽打。

太陽63勝創隊史新高

相較於湖人難堪收尾，太陽倒是找出屬於他們的勝利方程式，即便季中也曾面臨主將缺陣情況，一樣能穩定取勝。昨天面對湖人，布克繳出全場最高32分，艾頓挹注22分、13籃板，助太陽拿下本季第63勝，締造隊史最佳紀錄，且還有機會把紀錄往上堆高。

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