七六人踢翻溜馬 恩比德居得分王

七六人中鋒恩比德（中）昨勇奪45分，躍居得分榜龍頭。（今日美國）

戰績追平綠衫軍、公鹿

〔記者梁偉銘／綜合報導〕東部季後賽卡位戰，競爭態勢持續膠著，天王中鋒恩比德豪奪45分，率七六人3連勝衝擊領先群，並躍居聯盟得分王；明星控衛厄文未受齋戒月影響，42分助籃網卡位老八；至於暴龍、公牛則躋身前6安全名單。

先前狂砍44分的恩比德，溜馬客場又一柱擎天，包辦兩隊最高45分、13籃板，七六人131：122踢館，戰績49勝30負也追上東岸2、3席的塞爾提克、公鹿，都落後東霸天熱火2.5場勝差，4強恐得拚至季賽結束，排名才能底定。

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手感發燙的恩比德，前2節18投12中，高效率繳出27分、7籃板，「我們上半場打得很好，但比賽結束時表現更好！我們只需保持積極溝通，並維持與上半場相同強度。」恩比德本季場均30.4分，躍居得分榜龍頭，已超越30.3分的「湖人一哥」詹姆斯，有機會成為「俠客」歐尼爾後，首位榮獲得分王的中鋒。

厄文率籃網登東部第8

長人B.羅培茲拿到賽季新高28分，助公鹿衛冕軍127：106擊敗公牛，連4季東部中央組封王，由於騎士爆冷不敵積弱魔術，公牛照樣鎖定前6，不必打附加賽。暴龍天助自助，咬斷近況甚佳的老鷹5連勝，同樣確保季後賽門票。身為虔誠穆斯林的厄文，雖然近來白天不能進食喝水，上場照樣火力全開，率籃網大勝火箭，衝上東部第8。

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