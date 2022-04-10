T1》林韋翰16助攻 特攻締2得分新猷

新北特攻林韋翰（右）上籃，雲豹球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

單場139分、末節46分

〔記者林岳甫／新北報導〕中信特攻昨回到主場新莊體育館，菜鳥謝亞軒、洋將馬龍、艾斯聯手轟下105分，主控林韋翰也穿針引線送出16次助攻，終場以139：121大勝桃園雲豹，終結3連敗，單場、末節46分都改寫T1聯盟紀錄。

本土得分王「黑豹」阿巴西因和確診者足跡重疊，進行居家隔離，同梯謝亞軒成功頂替火力，全場6顆三分球，攻下生涯新高26分，成為止敗的關鍵之一。

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馬龍連8場命中率破5成

開季被戲稱是「馬卡龍」的馬龍，不只灌籃美技大放送，締造41分、21籃板及11助攻的大三元，且連8場投籃命中率破50％，證明主帥李逸驊調教有方。馬龍表示，這場很重要，就是奮力一搏先幫球隊止敗，希望能再拉出一波連勝。

艾斯進帳38分也打出代表作，而特攻打出「快節奏攻擊」，全場打得奔放最大要角就是林韋翰，他進帳12分，16次助攻也締造聯盟本土紀錄，李逸驊也他讚譽有加。

特攻昨拿戰績倒數第2的雲豹祭旗，今天在主場迎接龍頭高雄海神，將是一大考驗，李逸驊打趣表示，「真希望對海神的比賽可以接著打。」他強調，特攻最想打出進攻快速的團隊球風，對海神能驗證是否有用。

另一場，台啤英熊在天母體育館進行閉門賽，「馬爾他巨獸」德古拉繳出31分、17籃板，並在延長賽1.2秒兩罰俱中，率隊以119：118氣走台中太陽，收下4連勝。

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