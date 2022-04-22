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恩比德準絕殺 七六人屠龍聽牌

2022/04/22 05:30

恩比德（21號）在延長賽結束前0.8秒飆進致勝三分球，助七六人拿下3勝率先聽牌。 （今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕七六人昨天靠著恩比德在延長賽終了前0.8秒飆進致勝三分球，以104：101氣走暴龍，東部首輪系列賽取得3：0優勢，率先聽牌。

3年前的季後賽次輪第7戰，當時七六人在暴龍主場遭雷納德絕殺，被擋在東部決賽門外。這次兩隊在首輪交鋒，七六人帶著2勝優勢前進多倫多，但上半場一度落後17分，決勝節靠著哈登發揮扳平戰局。

延長賽最後0.8秒 飆致勝三分球

恩比德在延長賽表現出色，除了投進超前分，還在最後0.8秒飆進準絕殺三分球，他認為這是他生涯最精彩的一球，「D.格林傳了很棒的一球，我很高興我做到了，這感覺很棒，但我們還得贏1場。」

3年前在多倫多飲恨，但恩比德說，「這整個系列賽我沒想過是來復仇的，而是更專注在怎麼贏下比賽。」恩比德繳出全隊最高33分，也是聯盟近25年來首位在季後賽投進準絕殺或絕殺三分球的中鋒；哈登貢獻19分、10助攻，但他在第4節犯滿離場。

恩比德這季場均繳出30.6分、11.7籃板、4.2助攻，也是首位拿下得分王頭銜的國際球員，他的火燙表現也讓他和約基奇、「字母哥」亞德托昆波一同進入年度MVP候選名單。

這3名MVP候選人所屬球隊現階段狀態大不同，七六人已聽牌，但金塊卻對勇士吞下2連敗，今天回到主場盼能扳回一城，約基奇的表現也很關鍵；字母哥效力的公鹿昨不敵公牛，系列賽戰成1：1平手。

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