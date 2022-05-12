強運遲6年 吳哲源驚奇先發勝

兄弟陳文杰連續10場敲出安打。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／台南報導〕臨危受命的中信兄弟吳哲源投出6.2局失2分的優質先發，以4：2擊敗統一獅，吳哲源拿下職棒生涯6年來的第1場先發勝，中信終止2連敗。

兄弟吳哲源緊急頂替呂彥青出賽，生涯第2場先發就順利奪勝。（記者李惠洲攝）

賽前緊急代班 優質好投

中信昨天原定由呂彥青先發，賽前快篩陽性而緊急改由吳哲源先發。吳哲源生涯前5年都擔任後援，今年4月10日首度先發，對樂天桃猿投6局吞敗，被擊出8支安打失4分、3分責失，昨天雖然緊急登板，有效壓制統一攻勢，局數和投97球都創生涯新高。

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吳哲源表示：「呂彥青快篩陽性就跟我說『今天你先發啦！』我說等我驗過再說，結果陰性當下其實滿興奮的，因為難得有機會先發，雖然很臨時，身體和心理都準備好了，就照之前的經驗去投，能拿下勝投非常興奮，畢竟這一路走來很辛苦，感謝教練給我機會，更要證明給教練看。」

吳哲源被擊出5支安打，沒有四壞球，前6局只被上過1次得點圈，第4局1出局後被陳傑憲擊出三壘打，仍力保不失分，直到第7局2出局後被羅暐捷轟出2分砲而退場。

不閃躲羅暐捷 示範減災

吳哲源表示，第7局真的投到沒力了，對羅暐捷投到1好3壞球，不想保送而正面對決，當時的想法是保送的話，下一棒全壘打就只差1分，寧可在這一棒對決，也感謝牛棚守住2分的領先。

中信總教練林威助表示，吳哲源表現比預期還要好，雖然沒有設定局數，想說可能5局就要換投，但是吳哲源因為控球好，用球非常精簡，一路投進第7局，給了球隊贏球的本錢。

前天演出3安猛打賞的中信陳文杰，昨天再擊出2支安打，連續安打場數推進到10場，陳文杰第1局擊出三壘打，並靠著統一回傳失誤跑回中信第1分，第3局再安打送回二壘上的王威晨，陳子豪也有2安打、1打點的表現。

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