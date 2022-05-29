曾豪駒確診 猿一軍隔離20人

猿隊疫情擴大，台東、花蓮5戰只打成一場。（資料照）

〔記者徐正揚／花蓮報導〕樂天桃猿昨新增5人快篩陽性，累計一軍隔離20人達停賽標準，本週花蓮3連戰全部取消，補賽日程另行公布，曾豪駒也成為統一獅林岳平後中職第2位確診的總教練，解隔前職務由首席教練古久保健二代理。

花蓮3連戰全延期

樂天昨新增曾豪駒與游朝惟、賴鴻誠、黃偉晟、邱丹、陳晨威5名球員加1名隨隊職員快篩陽性，雖有2名一軍球員解隔，仍有1名解隔期滿選手呈快篩陽性，全隊昨分兩批提前離開花蓮。

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曾豪駒前天在花蓮球場雖戴口罩仍不時咳嗽，與教練、球員、媒體講話都極力保持距離，他指出，過去1週都有感冒症狀，球隊每次快篩他都陰性，直到昨天早上才首次陽性，目前要擔心的除了比賽能不能打，還有教練與球員如何隔離。

恐是客場行程助燃疫情

林岳平建議曾豪駒要多喝水，他表示，確診第1天發燒到38.8度，還有咳嗽、喉嚨痛、頭暈、身體無力等症狀，「因為我符合條件有處方箋，吃口服藥後就好多了，一定要多喝水，身體才比較快恢復。」

林岳平認為，統一之前也有球員確診，剛好球隊在主場比賽，確診教練或球員多在台南租屋或買房且自行前往球場，在自家隔離也把擴散風險降到最低。

樂天疫情會在4天內如滾雪球般擴大，林岳平覺得，可能因為剛好是客場來台東、花蓮比賽，搭巴士、住飯店、在球場都是團體行動；曾豪駒的的看法是，如果一開始可以稍微停一下，也許就能阻止傷害持續擴大。

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