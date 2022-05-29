晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

曾豪駒確診 猿一軍隔離20人

2022/05/29 05:30

猿隊疫情擴大，台東、花蓮5戰只打成一場。（資料照）

〔記者徐正揚／花蓮報導〕樂天桃猿昨新增5人快篩陽性，累計一軍隔離20人達停賽標準，本週花蓮3連戰全部取消，補賽日程另行公布，曾豪駒也成為統一獅林岳平後中職第2位確診的總教練，解隔前職務由首席教練古久保健二代理。

花蓮3連戰全延期

樂天昨新增曾豪駒與游朝惟、賴鴻誠、黃偉晟、邱丹、陳晨威5名球員加1名隨隊職員快篩陽性，雖有2名一軍球員解隔，仍有1名解隔期滿選手呈快篩陽性，全隊昨分兩批提前離開花蓮。

曾豪駒前天在花蓮球場雖戴口罩仍不時咳嗽，與教練、球員、媒體講話都極力保持距離，他指出，過去1週都有感冒症狀，球隊每次快篩他都陰性，直到昨天早上才首次陽性，目前要擔心的除了比賽能不能打，還有教練與球員如何隔離。

恐是客場行程助燃疫情

林岳平建議曾豪駒要多喝水，他表示，確診第1天發燒到38.8度，還有咳嗽、喉嚨痛、頭暈、身體無力等症狀，「因為我符合條件有處方箋，吃口服藥後就好多了，一定要多喝水，身體才比較快恢復。」

林岳平認為，統一之前也有球員確診，剛好球隊在主場比賽，確診教練或球員多在台南租屋或買房且自行前往球場，在自家隔離也把擴散風險降到最低。

樂天疫情會在4天內如滾雪球般擴大，林岳平覺得，可能因為剛好是客場來台東、花蓮比賽，搭巴士、住飯店、在球場都是團體行動；曾豪駒的的看法是，如果一開始可以稍微停一下，也許就能阻止傷害持續擴大。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。