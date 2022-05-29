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台灣田徑公開賽》小輸0.01秒 楊俊瀚100M「銀」恨

2022/05/29 05:30

楊俊瀚（右）昨在台灣田徑公開賽男子100公尺決賽，以0.01秒敗給魏泰陞（左），屈居銀牌。 （記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕「台灣最速男」楊俊瀚昨在2022年台灣田徑公開賽男子100公尺決賽，意外以10秒40敗給亞運培訓隊友魏泰陞的10秒39，以銀牌作收。

「台灣欄神」陳奎儒昨在男子110公尺跨欄決賽以13秒54奪金。（記者林正堃攝）

技壓學長 魏泰陞摘金

保有國內男子100公尺全國紀錄的楊俊瀚，在103年全國錦標賽登頂後，近年國內幾乎沒有對手，只要出賽就是金牌保證。雖然上個月前往日本參賽，返國後經過隔離，訓練計畫受影響，但楊俊瀚自認身體狀況不差，只是比賽過程中出現錯誤，今天他將繼續在200公尺上陣，希望透過高強度賽事找出問題，之後能逐一進行修正。

今年全大運以10秒38締造個人最佳的魏泰陞，繼2020年模擬東京奧運對抗賽200公尺擊敗楊俊瀚後，昨再以0.01秒之差技壓學長。魏泰陞說，「學長隔離後狀態可能有點影響，贏他對我來說只是額外的肯定，更開心的還是自己的成績變穩定。」

陳奎儒「欄」金 上山再強化

同樣歷經隔離的「台灣欄神」陳奎儒，昨在男子110公尺跨欄決賽以13秒54奪金，但一日兩趟身體仍感到吃力。

陳奎儒目前在7月世錦賽參賽的安全名單內，6月1日將和教練王國慧到清境農場進行一週高山訓練，盼體能再進化。

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