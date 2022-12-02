世足賽》南韓今對葡 非贏不可

葡萄牙前幾戰表現出色的B.費南德斯。（法新社資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕已經2連勝取得16強門票的葡萄牙，最後1場小組賽今晚11點出戰南韓，只要踢和就確定以H組第1晉級，並將南韓淘汰出局，背水一戰的南韓非贏不可，才有機會和迦納或烏拉圭比較淨勝球數爭取晉級。

南韓孫興慜（中）力求復活，唯有擊敗葡萄牙才有晉級機會。（美聯社）

雖然葡萄牙只要平手就能取得分組第1，免於在16強賽強碰極可能贏得G組第1的巴西，不過，葡萄牙的目標可能不止於此。

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葡萄牙和南韓過去只在世界盃對決過1次，日、韓合辦的2002年小組賽最後1戰，葡萄牙以0：1輸球而遭到淘汰，經過20年終於有報一箭之仇的機會，如果葡萄牙想要復仇，仍可能全力求勝，而先進球對葡萄牙非常重要，他們在世界盃18場先進球的比賽從沒有輸過，戰績15勝3和。

南韓第2戰以2：3敗給迦納，被逼到懸崖邊緣，必需自己擊敗葡萄牙，並且烏拉圭打敗或踢和迦納，才有機會繼2010年再度晉級16強。

葡萄牙頭號球星C.羅納度首戰踢進1球，成為世界盃史上第1個連5屆都有進球紀錄的球員，不過，今年葡萄牙堪現最搶眼的還是B.費南德斯，葡萄牙前兩戰的5個進球，B.費南德斯參與其中4球，包括2次進球和2次助攻，是本世紀第2個前兩戰進球和助攻都達到2次的球員，上一個是2014年的法國本澤馬。

南韓戰力中心的孫興慜在資格賽射門（40）、射正（19）、進球（5）都是全隊第1，也創造最多的27次進攻機會，但是前兩戰還沒有表現出應有的實力，南韓想要擊敗葡萄牙，需要孫興慜大復活。

若贏烏拉圭 迦納就晉級

迦納因為擊敗南韓而搶佔有利位置，擊敗烏拉圭就確定晉級，平手也有機會，和南韓戰績同為1和1敗的烏拉圭也非贏不可。

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