晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

兄弟無懼洋投放題 終於五成勝率

2023/04/15 05:30

兄弟岳政華6局下敲出逆轉二壘安打，獲選單場MVP。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟克服統一獅「3洋大軍」，昨以8：5完成3戰橫掃、勇奪4連勝，從開季1勝5敗回升至5勝5敗，和獅隊並列第2，總教練林威助笑說，「終於（五成勝率）啊！」

英雄又是親兄弟 昨換政華MVP

「大魔王」德保拉昨先發6局被狂敲13支安打，刷新生涯單場最多紀錄，但3分落後的兄弟不放棄，6局下衝破獅隊牛棚陣，連續6名打者上壘，岳政華敲出2分逆轉二壘安打，繼前天哥哥岳東華後，連2場MVP由「岳家兄弟」輪流獲選。

開季面臨其他4隊祭出「洋投套餐」吃到飽，兄弟一度面臨苦戰，仍接連突破獅隊3戰先發洋投羅昂、布雷克和克維斯。岳政華指出，教練有說，打不好不是他們的問題，而是對方投手不好打，盡量保持正面思考；助總則說，選手慢慢進入軌道，發現選球、助攻也能幫助球隊，打起來就不會綁手綁腳。

洲際3戰橫掃獅隊，「岳家兄弟」扮演最大獲勝因子，前天同場開轟寫生涯例行賽第1次，岳東華連8打席上壘外帶連4場打點。岳政華直呼，哥哥選球很精準，狀況真的很火，「我也希望我可以做好選球。」

2屆年度MVP德保拉靠強大火力支援，拿到本季首勝，但本季防禦率升到4.15，看不見近代最強洋投身手，助總認為，均速沒有一定水準，尾勁也沒有之前好，仍在跟投手教練調整狀態。

德保拉坦言，今年開季比較晚，還在調整球種，「有點像2020年剛來台灣時，開季吞下5場敗投，希望趕快調整回好的狀況。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。