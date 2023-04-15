兄弟無懼洋投放題 終於五成勝率

兄弟岳政華6局下敲出逆轉二壘安打，獲選單場MVP。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟克服統一獅「3洋大軍」，昨以8：5完成3戰橫掃、勇奪4連勝，從開季1勝5敗回升至5勝5敗，和獅隊並列第2，總教練林威助笑說，「終於（五成勝率）啊！」

英雄又是親兄弟 昨換政華MVP

「大魔王」德保拉昨先發6局被狂敲13支安打，刷新生涯單場最多紀錄，但3分落後的兄弟不放棄，6局下衝破獅隊牛棚陣，連續6名打者上壘，岳政華敲出2分逆轉二壘安打，繼前天哥哥岳東華後，連2場MVP由「岳家兄弟」輪流獲選。

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開季面臨其他4隊祭出「洋投套餐」吃到飽，兄弟一度面臨苦戰，仍接連突破獅隊3戰先發洋投羅昂、布雷克和克維斯。岳政華指出，教練有說，打不好不是他們的問題，而是對方投手不好打，盡量保持正面思考；助總則說，選手慢慢進入軌道，發現選球、助攻也能幫助球隊，打起來就不會綁手綁腳。

洲際3戰橫掃獅隊，「岳家兄弟」扮演最大獲勝因子，前天同場開轟寫生涯例行賽第1次，岳東華連8打席上壘外帶連4場打點。岳政華直呼，哥哥選球很精準，狀況真的很火，「我也希望我可以做好選球。」

2屆年度MVP德保拉靠強大火力支援，拿到本季首勝，但本季防禦率升到4.15，看不見近代最強洋投身手，助總認為，均速沒有一定水準，尾勁也沒有之前好，仍在跟投手教練調整狀態。

德保拉坦言，今年開季比較晚，還在調整球種，「有點像2020年剛來台灣時，開季吞下5場敗投，希望趕快調整回好的狀況。」

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