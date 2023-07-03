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猿又「誤」事 獅王趁勝追擊

2023/07/03 05:30

桃猿補強的日籍洋投佐藤由規昨報到。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕上半季冠軍統一獅隊，昨役包含外野「3帥」陳傑憲、蘇智傑和林安可在內的主力休兵，仍在5局上打下3分逆轉戰局，封王當天才上一軍的郭阜林此戰猛打賞，助隊6：3擊敗地主樂天桃猿。

郭阜林本季第2場一軍出賽，單場猛打賞助獅隊奪勝。（記者陳志曲攝）

獅主力休兵 郭阜林猛打賞

昨役因雨延後開賽，之後再因雨中斷約40分鐘，恢復比賽後，猿隊選擇換投，讓新洋投道博格中職首戰2局失1分退場。桃猿4局下先打進1分，但5局上因失誤被追平，郭阜林內野安打和潘傑楷安打都帶有打點，獅隊單局得3分取得領先。

郭阜林首局就發生失誤，之後將功折罪。他坦言：「封王戰那天看到打DH，就比較放鬆。守備一直是比較沒信心的一環，特別是久未先發，要想辦法克服。」

郭阜林兩戰累積4安，他說：「封王當天比較沒有投入的感覺，畢竟自己攻守都不夠穩定，能理解教練的安排。」郭阜林坦言，已經32歲，在有限的職業生涯，想繼續保有競爭力，二軍總教練劉育辰如同學長，跟他聊了許多。

猿上半季80失誤

是兄弟2倍多

樂天桃猿結束上半季，從開季戰績領先到丟失王座，守備不穩定的問題仍待解決，昨晚又發生2次失誤，上半季累積80次失誤「遙遙領先」各隊，是團隊守備最優異的中信兄弟（34次）的兩倍以上。

樂天桃猿昨喜迎日籍新洋投佐藤由規。由規表示，自己原本在日本獨盟兼任投手教練，得知樂天的邀約時嚇了一跳。「在日職跟獨盟有了不少經驗，能回到職業賽場，感到興奮且期待。雖然不能再投出161公里的球速，但希望展現出不同的投球風格。」

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