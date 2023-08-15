合體御用捕手 黃子鵬馴悍出運

梁家榮首局轟滿貫砲，為桃猿率先搶得勝利先機。（記者塗建榮攝）

〔記者吳清正／新北報導〕樂天桃猿昨天把黃子鵬的「御用捕手」張閔勛叫上一軍先發，果然幫助2個多月不知勝投滋味的黃子鵬投出優質內容，黃子鵬先發8局失2分只有1分責失，並獲得梁家榮生涯第1支滿貫砲力挺，14：6擊敗富邦悍將。樂天戰績追平富邦和中信兄弟，並列下半季第1。

黃子鵬先發8局失2分僅1分責失，助桃猿擊敗悍將，並列下半季戰績第一。 （記者塗建榮攝）

先發8局失2分

張閔勛趕場搭檔

黃子鵬只被擊出6支安打，包括張進德陽春全壘打，用98球投完8局，一度連續解決12名打者，贏得5月28日以來的第1勝，終止3連敗、6連不勝。

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長達2個多月一勝難求

黃子鵬上一勝就是和大學同學張閔勛搭配，張閔勛6月14日下二軍後，黃子鵬一勝難求。樂天總教練曾豪駒表示，終於又看到熟悉的黃子鵬，在張閔勛的配球引導下，黃子鵬的投球節奏變得更明快，積極攻擊好球帶，控球也很穩定，用球數相當精簡。

黃子鵬表示，終於能夠壓低失分，6連不勝期間一直想突破這個關卡，很高興能夠做到，隊友的打擊和守備也幫了很大的忙，尤其張閔勛除了引導投球幫助很大，打擊上也有2安打、2打點的表現，張閔勛前一天還在二軍比賽，打完馬上趕到桃園，舟車勞頓之下還能有這樣的成績，也替他感到開心。

梁家榮首局轟滿貫砲

富邦由去年第1指名的19歲新人黃保羅先發，第1局被擊出2支安打後投出四壞球，再被梁家榮轟出滿貫砲，樂天一開賽就取得4比0領先，也為這場比賽定調。

這只是梁家榮生涯第2次在新莊球場開轟，他表示，上一支是2018年從羅力手中所擊出，因為在這裡的全壘打太少，很容易記。

梁家榮3打數2安打、2次四壞球，4次上壘都得分。梁家榮表示，因為隊友都很能打，只要上壘就有機會得分，所以不會求長打，希望能有更穩定的表現，為球隊貢獻更多。

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