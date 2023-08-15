晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

合體御用捕手 黃子鵬馴悍出運

2023/08/15 05:30

梁家榮首局轟滿貫砲，為桃猿率先搶得勝利先機。（記者塗建榮攝）

〔記者吳清正／新北報導〕樂天桃猿昨天把黃子鵬的「御用捕手」張閔勛叫上一軍先發，果然幫助2個多月不知勝投滋味的黃子鵬投出優質內容，黃子鵬先發8局失2分只有1分責失，並獲得梁家榮生涯第1支滿貫砲力挺，14：6擊敗富邦悍將。樂天戰績追平富邦和中信兄弟，並列下半季第1。

黃子鵬先發8局失2分僅1分責失，助桃猿擊敗悍將，並列下半季戰績第一。 （記者塗建榮攝）

先發8局失2分

張閔勛趕場搭檔

黃子鵬只被擊出6支安打，包括張進德陽春全壘打，用98球投完8局，一度連續解決12名打者，贏得5月28日以來的第1勝，終止3連敗、6連不勝。

長達2個多月一勝難求

黃子鵬上一勝就是和大學同學張閔勛搭配，張閔勛6月14日下二軍後，黃子鵬一勝難求。樂天總教練曾豪駒表示，終於又看到熟悉的黃子鵬，在張閔勛的配球引導下，黃子鵬的投球節奏變得更明快，積極攻擊好球帶，控球也很穩定，用球數相當精簡。

黃子鵬表示，終於能夠壓低失分，6連不勝期間一直想突破這個關卡，很高興能夠做到，隊友的打擊和守備也幫了很大的忙，尤其張閔勛除了引導投球幫助很大，打擊上也有2安打、2打點的表現，張閔勛前一天還在二軍比賽，打完馬上趕到桃園，舟車勞頓之下還能有這樣的成績，也替他感到開心。

梁家榮首局轟滿貫砲

富邦由去年第1指名的19歲新人黃保羅先發，第1局被擊出2支安打後投出四壞球，再被梁家榮轟出滿貫砲，樂天一開賽就取得4比0領先，也為這場比賽定調。

這只是梁家榮生涯第2次在新莊球場開轟，他表示，上一支是2018年從羅力手中所擊出，因為在這裡的全壘打太少，很容易記。

梁家榮3打數2安打、2次四壞球，4次上壘都得分。梁家榮表示，因為隊友都很能打，只要上壘就有機會得分，所以不會求長打，希望能有更穩定的表現，為球隊貢獻更多。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。