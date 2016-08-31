NBA》彩裝場邊記者塞格 將接受第3次骨髓移植手術
2016/08/31 09:52
〔體育中心／綜合報導〕NBA著名的場邊記者塞格（Craig Sager）將會在美國時間星期三接受骨髓移植手術。他已經先後在2014年與2015年接受2次骨髓移植，如今將是第3次。塞格表示：「很少有人會嘗試第3次，我會繼續保持正面、樂觀的態度，這樣才能度過難關。」
塞格。（取自TNT）
塞格是TNT電視台的知名NBA場邊記者，喜歡穿彩色西裝。2014年，塞格宣布罹患白血病，眾多NBA球星都為他送上祝福。塞格在接受治療時，也堅持繼續待在NBA場邊，為籃球奔波於各個NBA球場。塞格本來已經打算到里約採訪奧運男籃，但是他最後因為準備接受移植手術不得已地錯過奧運。
塞格的兒子塞格二世也在網路上對骨髓捐獻者表達感激：「感謝一位匿名的骨髓捐贈者，我的父親將第3次接受骨髓移植手術，這一切真不可思議。」
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