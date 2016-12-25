2016體壇超精彩！ 這10大事件你一定不能忘

〔體育中心／綜合報導〕今天是耶誕節，意謂著2016年進入尾聲，回顧今年，國內外體壇精彩萬分，引發許多討論話題，《自由體育》特別整理出今年體壇的10大話題，回顧今年體壇的璀璨一頁。

1.開啟新頁！林智勝轉隊成功當中職第1人

今年元旦，《自由時報》獨家報導林智勝確定加盟中信兄弟，不但簽下3年4500萬的合約，創下中職史上最大約，也是中職史上FA成功轉隊第一人。

相關新聞：獨家》大師兄林智勝加盟中信兄弟

（資料照）

2.頂級合約！陳偉殷27億加盟馬林魚

「台灣殷雄」陳偉殷今年以5年8000萬外加第6年球員選項的合約加盟馬林魚，最高可拿到9600萬美元，天價合約寫下台灣運動員史，以及馬林魚隊史新高紀錄。

相關新聞：馬林魚6年32億簽殷仔 隊史投手最大合約

3.東山再起！王建民重返大聯盟

相隔3年王建民再度站上大聯盟投手丘，找回球速的王建民本季在皇家穩定出賽38場，留下6勝0敗、防禦率4.22的成績，雖然9月遭皇家釋出，永不放棄的精神仍備受球迷推崇。

相關新聞：王建民確定上大聯盟？總教練首度鬆口

4.台灣之光！許淑淨奧運奪金

里約奧運台灣健兒許淑淨舉出台灣首金，加上倫敦奧運金牌趙常玲因藥檢未過成績被撤銷，許淑淨堪稱今年台灣體壇最風光人物。

相關新聞：不按牌理出牌 許淑淨奪金的天大秘密

（資料照）

5.曾經鋒狂！陳金鋒引退賽萬人歡送

陪伴台灣球迷多年的「台灣巨砲」陳金鋒今年初宣佈退休，9月18日Lamigo桃猿為鋒砲舉辦盛大的引退賽，吸引滿場球迷進場歡送。

相關新聞：曾經瘋狂 陳金鋒引退漏網圖集

（資料照）

6.重磅交易！富邦3億買下義大犀牛

義大犀牛拋出求售意願後，富邦集團以3億元高價買下並改名富邦悍將，最終義大球員在不被看好的情況下逆轉中信兄弟奪冠，明年球季「富爸爸」正式加入中職，新氣象備受球迷期待。

相關新聞：富邦董事會通過以3億元接手義大犀牛

7.台日聯姻！福原愛、江宏傑宣布結婚

福原愛、江宏傑在里約奧運期間婚事曝光，2人在9月8日宣布結婚，成為台、日2國首次桌球聯姻，受到各界祝福。

相關新聞：江宏傑與福原愛台灣記者會 再次與國人宣布喜訊

8.睽違百年！小熊拿下世界大賽冠軍

等了108年，芝加哥球迷終於再嚐冠軍滋味，小熊今年克服1-3落後逆境，對印地安人上演逆轉秀奪冠，成為今年棒球界的最大話題。

相關新聞：喊了108年 小熊今年真的拿世界冠軍！

9.榮耀加身！戴資穎成羽球世界球后

11月底戴資穎在香港超級羽球系列賽奪冠，登上世界球后頭銜，1個月後戴資穎在杜拜的羽球系列年終賽奪冠，生涯第2度在年終賽封后，今年可謂收穫滿滿。

相關新聞：世界球后就是猛！ 戴資穎摘下年終賽冠軍

10.岱桑好夯！巨人砸5年6.18億殺出

陽岱鋼季後宣告自由身，確定向火腿道別，吸引日職多支球團爭取，最後由巨人灑出5年保證22.5億日圓（約新台幣6.18億）的合約，才從陽岱鋼爭奪戰中勝出。

相關新聞：巨人就是狂 陽岱鋼5年合約22.5億日圓