熊讚當關歡慶耶誕 威秀廣場變身迷你足球場

小朋友參加活動踢足球射門。（世大運執委會提供）

〔體育中心／綜合報導〕《一起世大運 250倒數》活動從12月9日開始已進行到第三個週末，世大運宣傳大使熊讚首次擔任足球守門員，現場足球小將們挑戰近距離射門，讓熊讚好幾次撲救不及，孩子們玩得不亦樂乎，全場熱鬧非凡。

北市府為讓民眾更加瞭解世大運賽事，從12月11日起至1月2日，於信義威秀廣場定時設攤推廣世大運競賽項目，以趣味的方式呈現運動知識。文化局認養的足球賽事，由瓦楞紙板拼成的紙手足球檯，民眾卯足力氣尬球技，現場氣氛相當熱鬧。世大運執行長蘇麗瓊特別到場給同仁鼓勵。

知名電玩英雄聯盟吉祥物Teemo首次與熊讚見面，可愛互動吸引現場民眾爭相拍照，眾多排隊人潮只要說出「一起世大運」的通關密語，就可進入耶誕水晶球內與可愛的電玩角色拍照留影，一起渡過濃濃運動風格的耶誕佳節，並與英雄聯盟一同為世大運加油。

世大運吉祥物熊讚（左）與英雄聯盟吉祥物Teemo。（世大運執委會提供）