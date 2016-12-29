經典賽》墨西哥添3名MLB猛將 皇家放火王入列

皇家索利亞（左）加入墨西哥。（資料照，特派記者郭羿婕攝）

〔體育中心／綜合報導〕墨西哥再添3名大聯盟好手！勇士隊賈西亞（Jaime Garcia）、皇家隊索利亞（Joakim Soria）與釀酒人隊托瑞斯（Carlos Torres）皆宣布參加經典賽，效力墨西哥隊。

台灣球迷最熟悉的索利亞，本季轉戰皇家表現不太理想，戰績5勝8敗，防禦率4.05，有高達7次救援失敗，更差一敗就追平皇家隊史牛棚投手單季最多敗紀錄（9敗），堪稱放火王。

本月初被交易到勇士隊的賈西亞，本季先發30場，戰績10勝13敗，防禦率4.67；托雷斯則是釀酒人的可靠後援，出賽72場，戰績3勝3敗，有20次中繼點，防禦率2.73。

墨西哥在經典賽首輪被分配到D組，與義大利、波多黎各與委內瑞拉等強隊同組。