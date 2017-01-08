MLB》名人堂票選即將公布 穆西納淡定看待

穆西納。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕名人堂投票結果公布在即，前洋基投手穆西納（Mike Mussina）能否順利入選，成為大家討論話題，也有媒體為他發聲，認為他應當有資格入選，對此他本人卻很淡定，也不是那麼擔心最後結果。

「我覺得非常幸運」穆西納表示，自己可以生在一個有許多好投手的年代，他們不是只投個8年、10年而是長達18年、20年都有好成績，「可以和他們一起打球，一起競爭，然後有傑出的表現，我感到非常幸運」。

現年48歲的穆西納過去曾效力金鶯及洋基，也是台灣球迷熟知的大聯盟投手之一，18年的球員生涯共累積270勝153敗，平均防禦率為3.68，他在2008年時宣布退休，且在該年球季還拿下20勝。急流勇退的穆西納選擇到蒙圖斯維爾高中任教，不過卻是擔任籃球隊教練，也成為不少球迷津津樂道的話題。

2014年時，穆西納在名人堂票選中，得票率為20.3%，隔年進步到24.6%，2016年上升到43%，今年達到62.2%，得票率一路成長，且名人堂的門檻為75%，也讓外界相當看好他能順利踏進名人堂。穆西納受訪時則謙虛表示，知道自己去年拿到不錯的票數，希望今年還會增加。