中職》陽建福可望加盟獅 月薪破10萬

陽建福可望加盟獅。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕經過思考後，37歲老將陽建福可望加盟統一獅隊，據悉月薪將突破10萬，期盼在重返中職舞台後能有好表現。

陽建福前年底遭義大犀牛釋出後，去年並未獲得中職球隊青睞，於是轉往日本獨立聯盟愛媛橘子海盜隊，不但助隊奪冠，最快球速也重返147公里；如今陽建福隨經典賽國家隊集訓，富邦悍將和統一獅則相繼開出合約給他，據悉他最後選擇加入獅隊。

陽建福昨受訪時表示，薪水不是去哪一隊的決定因素，他希望有穩定的出賽機會。獅隊在爭取增菘瑋失利之後，就在代總教練黃甘霖的推薦下爭取陽建福，據了解獅隊和富邦開出的月薪條件差不多，但陽建福決定接受獅隊的邀約。

富邦將在16日開訓，陽建福也表示會在開訓前做出最後決定，他認為自己從去年沒有球隊要他，到今年可以在兩隊間抉擇，雖然很難取捨，但有機會重返中職，真的滿幸運的。

獅隊希望陽建福能成為即戰力，陽建福也表示在獨立聯盟先發、後援都投過，只要有上場機會，他都會全力以赴。