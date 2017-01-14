NBA》黑色星期五要幹嘛？ 詹皇有特別的習慣

詹姆斯（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天是美國時間的1月13日星期五，也就是「黑色星期五」，但「詹皇」詹姆斯（LeBron James）對此可是一點也不畏懼，還分享了他在13號星期五的特殊習慣。

騎士在今天將對上國王，賽前詹姆斯被問到在13號星期五打球有甚麼不同的感覺時，詹皇霸氣的說一點也沒有，同時他也揭露自己特別喜歡在這一天看恐怖電影。

「我是一個恐怖電影迷，我覺得13號星期五很酷。當我還是個小孩時，黑色星期五那天只要我一從學校回家，就是和我的母親一部接一部地看恐怖電影，這很瘋狂，因為現在我的兩個小孩也非常愛看恐怖電影。但我們對於電影裡的情節不會迷信。」