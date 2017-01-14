高爾夫》Diamond Resorts邀請賽 老將奧斯丁打出59桿

52歲的美國老將奧斯丁。（資料照，法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕職業高爾夫比賽，單回合打出59桿真的不容易，沒想到連著兩天都有這麼低的桿數出現，52歲的美國老將奧斯丁今天在PGA冠軍巡迴賽Diamond Resorts 邀請賽第1回合也繳出59桿，目前他以積分43分暫居領先。

奧斯丁在第1回合打下1隻老鷹、10個博蒂，在標準桿71桿的場地以59桿完賽。他在最後1洞短洞仍有機會再創低桿紀錄，可惜開球太偏右沒上果嶺，只保住了Par。

他說：「我不知道這場地的標準桿是71桿，離開最後一洞果嶺時，還以為我的成績是60桿。大家都跟我說，不，這是71桿的場地，所以滿酷的。」

這是繼昨天J.湯瑪斯在新力公開賽打出59桿之後，連著兩天在職業比賽又有人繳出5字頭桿數。

這場比賽是冠巡賽今年首役，總獎金75.5萬美元，邀請31位職業好手和47位各界名人參加，除了選手和名人分組競技，同時也為佛羅里達州的兒童醫院募款。

比賽採比桿積分制，參賽選手打下雙鷹可得10分，一桿進洞8分，老鷹6分，博蒂3分，打Par也有1分進帳，柏忌0分，雙柏忌以上要扣兩分。

目前奧斯丁以43分在職業組領先，杜蘭特34分居次。應邀參賽的LPGA好手湯普森則以26分暫時並列13名。

這場比賽也有不少大聯盟名人參賽，包括退休強投史莫茲、梅達斯、貝奇特、芝加哥小熊隊的雷基，和底特律老虎隊的「虎王」韋蘭德，他在第1回合賺進21分，在名人組暫居第4。