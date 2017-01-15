高爾夫》J.湯瑪斯第3回合65桿 總計188桿平紀錄遙遙領先

美國選手J.湯瑪斯。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕美國選手J.湯瑪斯在新力公開賽第3回合，又打出65桿，以3回合總計188桿追平美巡賽54洞最低桿紀錄，並以7桿之差遙遙領先，明天將向新年度二連勝邁進。

J.湯瑪斯第3回合一開始連打了8個Par，成績遲沒有進展，領先差距一度縮小到4桿，所幸第9洞兩推抓鳥之後，第10洞又從沙坑救球到洞口邊3呎，再賺1桿，讓他又拉大差距，這回合最後10洞J.湯瑪斯抓了5隻小鳥，全無柏忌的好表現，讓他帶著7桿之差進入最後1回合決戰。

美國PGA巡迴賽史上還不曾出現過最後1回合領先7桿被逆轉的情況，J.湯瑪斯極有機會連續兩週奪冠。

暫居第2的是美國選手Z.強森，今天他也是65桿完賽，總計195桿。英格蘭的奧運金牌得主羅斯，則以196桿和伍德蘭、史瓦佛等人並列第3。

美國選手J.湯瑪斯。（法新社）