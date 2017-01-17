SBL》助隊扳倒龍頭達欣 B.戴維斯榮登單週最佳球員

台啤戴維斯。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台啤隊上週三連戰取得二勝一負戰績，陣中洋將B.戴維斯繳出平均22分、17籃板、5.6助攻、3.3抄截與2阻攻的全能成績單，幫助球隊站穩四強，當選上週最佳球員。

B.戴維斯上週六出戰裕隆，攻下30分、23籃板，週日則包辦18分、17籃板、7助攻、5抄截與4阻攻，幫助台啤擊敗目前排名第一的達欣，用完美數據搶下關鍵一勝，讓他當選單週最佳球員獎項。

由於上週戰績亮眼，B.戴維斯獲得近兩週年假，上週比賽後，他急忙飛回美國與家人相聚。