富邦盃》「茶葉蛋」雙響5打點 三星擊敗社子晉級
2017/01/20 13:26
三星國小球員圍成一圈為自己加油打氣。（記者陳志曲攝）
〔記者龔乃玠／台北報導〕富邦盃宜蘭三星隊友「茶葉蛋」葉駿宏今天單場雙響砲灌進5分打點，率隊8：0擊敗台北社子，預賽以2勝1敗晉級8強。
三星首戰4：5差點賞給豐田七個月來首敗，昨以10：0叩倒衛冕軍東山，今面對社子同樣火力全開，葉駿宏首局先開轟率隊得分，第三局又轟出2分砲，三星該局狂攻4分。第四局，葉駿宏又擊出適時二壘安打，送回2名跑者，單場3安打5打點。
三星國小葉駿宏單場雙響幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）
三星總教練黃郁翔表示，上禮拜因為考試沒什麼時間練球，原本想說這屆富邦盃表現會蠻糟糕的，結果比預期還要好。
葉駿宏的哥哥是U12國手葉駿逸，由於哥哥叫做「滷蛋」，弟弟就叫「茶葉蛋」，但隊友在旁邊起鬨他其實是「荷包蛋」，因為一次最多可吃掉7顆。葉駿宏表示，當初是因為跟哥哥打球才會加入棒球隊，希望今年能跟兩年前的哥哥一樣入選U12國手。
三星國小拿下勝利，高聲歡呼。（記者陳志曲攝）
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