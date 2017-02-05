台灣女網賽》「台灣要獨立建國！」鬧場 決賽一度中斷

絲薇托莉娜贏得后冠。（記者林正堃攝）



〔記者梁偉銘／台北報導〕總獎金25萬美元（約770萬台幣）的台灣女網單打決戰，烏克蘭頭號種子絲薇托莉娜（Elina Svitolina）抱病出擊，6：3、6：2強壓中國31歲老將彭帥，5連勝首度在此笑捧冠軍。只不過，比賽時台北小巨蛋場邊有民眾大喊「台灣要獨立建國！」並拉起長條抗議海報，導致賽事一度中斷，此人隨即被警察及工作人員勸阻離開。

這場冠軍賽原本一面倒，只不過第1盤快要結束時，突然發生意外插曲。原來3樓觀眾席上，有位身著黑底白字台獨衣的男性觀眾，起身朝場中高分貝狂喊：「台灣要獨立建國！」並拉起一長條英文海報掛在欄杆，似乎針對場上的中國選手而來，觀眾席隨即傳出噓聲回應，場面相當尷尬，所幸工作人員及警方迅速處置，把這位鬧場人士帶離現場，比賽才恢復進行。

民眾拉布條高喊台灣獨立（記者林正堃攝）

