MLB》洋基撿便宜 1億簽全壘打王

卡特轉戰洋基。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基將以1年300萬美元（約9309萬台幣）、外帶50萬簽約金（約1551萬台幣）簽國聯全壘打王卡特（Chris Carter），補強打線深度。

卡特去年轟出41發全壘打，但也吞下最多的206次三振，打擊率僅0.222，由於薪資仲裁金額可能上看810萬，釀酒人選擇不續約，卡特投入自由市場，一度尋無球隊，可能要轉戰日本，最後被洋基以便宜價碼簽下，這是卡特轉戰的第5隊。

雖然長程砲火驚人，卡特的守備能力相當可怕，由於洋基指定打擊預計是哈勒戴（Matt Holliday），卡特必須跟菜鳥柏德（Greg Bird）共享一壘。柏德去年出賽46場11轟，可惜因為肩膀手術提前報銷，洋基補強卡特也是添加保險。

洋基僅以1年合約簽卡特，但因為卡特還不具自由球員資格，如果洋基願意可掌控至2018年，添加全壘打王後，洋基打線砲火提升，包括桑契斯（Gary Sanchez）、哈勒戴、柏德與菜鳥賈吉（Aaron Judge）都有可觀的長程砲火。