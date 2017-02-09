籃球》恩比德領銜 喀麥隆找3名NBA球員打非錦資格賽
2017/02/09 13:07
〔體育中心／綜合報導〕喀麥隆男籃國家隊昨天（8日）公布出戰2017年非洲男籃錦標賽資格賽的名單，名單中有3名NBA球員，分別是七六人中鋒恩比德（Joel Embiid）、快艇前鋒巴阿穆泰（Luc Mbah a Moute）、暴龍前鋒西亞卡姆（Pascal Siakam）。
喀麥隆男籃是非洲籃壇的傳統強隊，曾多次打進非錦賽8強，也曾在2007年拿到非錦賽亞軍。本季至今，恩比德平均上場25.4分鐘，能攻下20.2分、7.8籃板、2.1助攻、2.5火鍋，數據非常驚人，成為年度最佳新秀獎的熱門人選。
巴阿穆泰是快艇重要的替補球員，防守拼勁十足，本季平均得到6.2分、2.4籃板；西亞卡姆在暴龍則有平均4.5分、3.5籃板的表現。
非錦賽資格賽賽程尚未公布，提前保送正賽的有衛冕冠軍奈及利亞，以及主辦國剛果。一共有26個國家進行資格賽，取14國進入8月中開打的非錦賽正賽。
恩比德（左）。（資料照，GettyImages）
巴阿穆泰（右）。（資料照，美聯社）
西亞卡姆。（資料照，USA Today）
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