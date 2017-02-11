NBA》恩比德參加演唱會 嗨到裸上身

Some video of Joel Embiid dancing shirtless to Wicked at Meek Mill's concert in Philly tonight. pic.twitter.com/p8dHH91Oco — Jake Pavorsky （@JakePavorsky） 2017年2月11日

〔體育中心／綜合報導〕昨晚七六人當家中鋒「推特王」恩比德（Joel Embiid）參加好友饒舌歌手米爾（Meek Mill）的演唱會，影片中他在台上先是一陣熱舞，現場氣氛熱烈時他更將上衣脫掉，看的出來他的心情還不錯。

推特王因傷缺席兩個賽季，本季出賽就繳出亮眼成績。而球團也非常保護恩比德的健康，日前他在比賽時傷到膝蓋，球隊為了慎重起見，一月底至今已讓他缺席8場比賽，昨日總教頭布朗（Brett Brown）才表示他的傷勢無大礙，也提到「恩比德很快就會回歸。」從影片中看來，他的復原情況相當不錯。

值得一提的是，恩比德在一月初時才在社群軟體instgram上發佈與饒舌歌手米爾的合照，當時他才被AV女優嘲諷「滿屋子的輸家」，不過沒多久七六人的戰績在當月也超越了上季全部的勝場，令許多粉絲印象深刻。昨晚他在演唱會上與米爾的互動，看的出來兩人交情不錯。

恩比德。（美聯社）