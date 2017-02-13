SBL》台銀球員比賽時喝啥？網友抓包這張圖笑翻
2017/02/13 12:30
〔體育中心／綜合報導〕在PTT台籃板昨天有球迷分享在超級籃球聯賽（SBL）中發現一幕有趣的畫面，原PO表示在看2/10台銀的比賽時，本來想看台銀球員喝的水是什麼牌子，卻發現他們裝水的籃子竟然使用台灣啤酒的啤酒籃，而且籃上所印的「啤酒」2字還改貼為「銀行」，畫面令許多網友直呼逗趣。
網友看到台銀的啤酒籃後大讚其創意，「笑翻了啦」、「台灣真的獨樹一格」、「其實蠻好用的阿」、「還把啤酒塗掉XD」、「哈 自己把啤酒貼起來 寫銀行」、「有夠土炮」、「beer變bankXDDD」。
台銀的裝水的籃子使用台灣啤酒的啤酒籃。（取自PTT）
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