中職》羅力返台報到 要繼續幫富邦贏球

洋投羅力中午向球隊報到，即投入訓練。（記者黃志源攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕最近兩年拿下投手5冠的富邦悍將洋投羅力今天向球隊報到，羅力表示，很興奮能夠再度回到台灣，要續繼幫富邦贏球。

羅力昨天飛抵台灣，今天上午南下高雄和球隊會合，並馬上進行傳接球練習。羅力表示，回到台灣很興奮，球季即將開始也很興奮，所以一點也不覺得累。

羅力前年加盟富邦前身義大犀牛，就奪得勝投、防禦率和三振王，去年再拿下勝投和防禦率王，球團人員表示，雖然過去兩年成績傲人，羅力並沒有因此擺出高姿態、要求很多，很順利就談妥續約。

羅力表示，因為很早就確定合約，讓他可以開始為新球季準備，在美國已經投過5、6次牛棚，如果明天起床後身體狀況還是像今天一樣好，就可以開始安排牛棚和熱身賽登板的時間。

富邦悍將春訓，投手羅力（右）中午向球隊報到，與另一洋投力猛（左）見面閒聊。（記者黃志源攝）

富邦悍將春訓，洋投羅力今天中午向球隊報到。（記者黃志源攝）