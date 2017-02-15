中職》王勝偉有望拿3年約 最後一年月薪50萬
2017/02/15 17:00
王勝偉。（資料照，記者黃志源攝）
〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟現階段仍有10人左右尚未完成合約，其中今年投身自由市場的王勝偉，球團開了單數、複數年兩方案，預計和其經紀公司朝複數年合約方向談，可能談定3年約。
王勝偉今年球季將邁入生涯第10季，去年他月薪30萬，今年和兄弟球團談新約，過程都交給經紀公司，去年打擊率0.300、拿下游擊手金手套，今年有望和球隊談成3年約，最後一年月薪有望達到50萬。
中信兄弟領隊楊培宏未證實，僅說任何消息都尚不便對外透露，也說還沒預設合約公布的時程表。
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