MLB》球迷拿3千安當車牌 朗神：打更多幫他們換更快

鈴木一朗。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日籍球星鈴木一朗的大聯盟第3千安於去年球季達標，他回到日本後發現，很多球迷以3000或是4308當作車牌，才理解其實有很多球迷比他本人還要重視這些紀錄。

去年8月，鈴木一朗敲出他在大聯盟的第3千安，「我後來才發現，這個紀錄對很多人來說，是相當重要的，很多球迷比我本人還要更重視這項紀錄，並認為這是個偉大成就。」一朗表示，回到日本後，他發現很多人把3000、4308（美日職通算安打數）當成車牌號碼，他幽默的說：「要繼續向前邁進，我希望幫大家換更多車牌。」

打出第3千安後，一朗也覺得鬆一口氣，「我覺得去年多少有受到緊張氛圍的影響，打出3千安後，氣氛也比較不一樣，我想今年我可以表現更好。」