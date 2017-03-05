高球》日本LPGA巡迴賽 安宣柱贏得大金蘭花盃女子高球賽冠軍
2017/03/05 19:08
〔記者趙新天／綜合報導〕南韓名將安宣柱今天在日本LPGA巡迴賽，大金蘭花盃女子高球賽，以4回合總計282桿，１桿之差險勝川岸史果，贏得今年第1場比賽冠軍。
安宣柱今天雖以73桿完賽，但最後1回合難度甚高，前7名的選手都沒打出紅字成績，讓她完成逆轉。這是安宣柱生涯第23場女子日巡賽冠軍。
安宣柱打到最後1洞還與川岸史果並列領先，進攻果嶺時她提醒自己，球要留在上坡推桿的球位才有機會拚博蒂，這球打上果嶺有點太短，留下18呎的推桿。
安宣柱穩穩推進致勝推桿，第2次在球季開幕戰捧盃，上次她贏得這場比賽冠軍是2010年的事，那也是她在日本奪下的第1勝，她說：「那時我還不了解日本這個國家。」
過去兩年安宣柱因為頸椎的椎間盤突出，影響她在場上的表現，一度萌生退意。後來接受治療逐漸改善狀況，這場冠軍也讓她燃起4度奪下日本LPGA獎金后的可能性。
川岸史果尋求生涯首勝，最終功虧一簣，她以283桿獲得亞軍，李寶美和大城咲希同以284桿並列第3。
台灣女將蔡佩穎最後1回合繳出74桿，以291桿並列22名。劉依貞以平盤72桿完賽，總計293桿並列27名。295桿的姚宣榆並列38。
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