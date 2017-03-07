經典賽直擊》台灣力抗以色列 先發名單出爐！

2017/03/07 09:43

台灣隊郭俊麟先發。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕台灣時間今天早上11點，經典賽台灣隊首戰以色列，台灣隊先發名單如下:

第一棒 胡金龍（指定打擊）

第二棒 張志豪（左外野手）

第三棒 蔣智賢（三壘手）

第四棒 林智勝（二壘手）

第五棒 林益全（一壘手）

第六棒 高國輝（右外野手）

第七棒 陳鏞基（游擊手）

第八棒 鄭達鴻（捕手）

第九棒 林哲瑄（中外野手）

先發投手 郭俊麟

點我看以色列先發名單

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