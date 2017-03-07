經典賽Live》南韓抓盜壘不成 荷蘭3分領先
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
R
|
H
|
E
|
南韓
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
2
|
1
|
荷蘭
|
2
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
3
|
5
|
0
第三局
3下，禹奎珉讓荷蘭三上三下，荷蘭3：0領先。
3上，金泰君、李容圭獲得四壞球保送，徐建昌游擊方向雙殺打，南韓再次留下殘壘，維持3分落後。
第二局
2下，別於上一局挨打，禹奎珉連飆2K，Oduber擊出中間方向安打，捕手抓盜壘發生傳球失誤，跑者一路衝上三壘，西蒙斯左外野接近邊線的安打，打回荷蘭第3分，打者也衝上二壘得點圈，上一局開轟的Profar這次擊出二壘滾地球刺殺，荷蘭暫以3：0領先。
2上，昨役靜悄悄，李大浩敲出南韓隊今晚第一支安打，孫兒葉擊出二壘滾地球，荷蘭策動雙殺，閔炳憲敲出右外野安打，不過下一棒的朴錫珉擊出左外野飛球接殺，南韓攻勢中斷。
第一局
1下，荷蘭首名打者西蒙斯擊出安打後，下一棒Profar擊出右外野2分砲，荷蘭2：0先馳得點，第3棒柏格茲打出右半邊車布邊三壘安打，巴倫汀遭到三振，史構普游擊上空飛球接殺，葛瑞戈爾斯擊出三游滾地球，留下一個殘壘，荷蘭2：0領先。
1上，李容圭擊出游擊滾地球刺殺出局，徐建昌右外野飛球出局，金泰均中外野飛球接殺，范登赫克首局繳出三上三下。
賽前報導
〔記者石毓琪／綜合報導〕經典賽A組地主南韓隊昨晚開幕戰延長賽不敵以色列，今晚面臨不能再輸的壓力，對荷蘭勢必背水一戰，然而荷蘭首戰推出陣中王牌、軟銀洋投范登赫克（Rick VandenHurk）抗韓，加上稍早以色列擊敗台灣奪2連勝，A組戰事誰能勝出還很難說。《繼續閱讀》
先發陣容
|
南韓（先攻）
|
棒次
|
荷蘭（後攻）
|
CF 李容圭
|
1
|
SS Andrelton Simmons
|
2B 徐建昌
|
2
|
CF Jurickson Profar
|
DH 金泰均
|
3
|
3B Xander Bogaerts
|
1B 李大浩
|
4
|
RF Wladimir Balentien
|
RF 孫兒葉
|
5
|
2B Jonathan Schoop
|
LF 閔炳憲
|
6
|
DH Didi Gregorius
|
3B 朴錫珉
|
7
|
1B Curt Smith
|
SS 金河成
|
8
|
C Dashenko Ricardo
|
C 金泰君
|
9
|
LF Randolph Oduber
|
禹奎珉
|
先發投手
|
Rick Van Den Hurk
相關新聞
- 經典賽》南韓背水一戰 對荷蘭王牌不好打
- 經典賽直擊》以色列打者太厲害 鄭達鴻：打法像胡金龍
- 經典賽》以色列教練團和台早有淵源 投手教練曾效力中職
- 以色列接連打敗台韓 日本球迷：真不是普通的強！
- 經典賽直擊》隊名是以色列 胡金龍：根本就是對美國隊
-
經典賽Live》南韓抓盜壘不成 荷蘭3分領先2017/03/07 18:53
-
經典賽》已到東京情蒐 以色列2連勝低調不慶祝2017/03/07 18:22
-
以色列接連打敗台韓 日本球迷：真不是普通的強！2017/03/07 16:52
-
經典賽直擊》隊名是以色列 胡金龍：根本就是對美國隊2017/03/07 16:49
-
經典賽》台灣隊如何晉級？今晚先幫南韓加油2017/03/07 16:36