經典賽Live》南韓抓盜壘不成 荷蘭3分領先

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 南韓 0 0 0 0 2 1 荷蘭 2 0 0 3 5 0

第三局

3下，禹奎珉讓荷蘭三上三下，荷蘭3：0領先。

3上，金泰君、李容圭獲得四壞球保送，徐建昌游擊方向雙殺打，南韓再次留下殘壘，維持3分落後。

第二局

2下，別於上一局挨打，禹奎珉連飆2K，Oduber擊出中間方向安打，捕手抓盜壘發生傳球失誤，跑者一路衝上三壘，西蒙斯左外野接近邊線的安打，打回荷蘭第3分，打者也衝上二壘得點圈，上一局開轟的Profar這次擊出二壘滾地球刺殺，荷蘭暫以3：0領先。

2上，昨役靜悄悄，李大浩敲出南韓隊今晚第一支安打，孫兒葉擊出二壘滾地球，荷蘭策動雙殺，閔炳憲敲出右外野安打，不過下一棒的朴錫珉擊出左外野飛球接殺，南韓攻勢中斷。

第一局

1下，荷蘭首名打者西蒙斯擊出安打後，下一棒Profar擊出右外野2分砲，荷蘭2：0先馳得點，第3棒柏格茲打出右半邊車布邊三壘安打，巴倫汀遭到三振，史構普游擊上空飛球接殺，葛瑞戈爾斯擊出三游滾地球，留下一個殘壘，荷蘭2：0領先。

1上，李容圭擊出游擊滾地球刺殺出局，徐建昌右外野飛球出局，金泰均中外野飛球接殺，范登赫克首局繳出三上三下。

賽前報導

〔記者石毓琪／綜合報導〕經典賽A組地主南韓隊昨晚開幕戰延長賽不敵以色列，今晚面臨不能再輸的壓力，對荷蘭勢必背水一戰，然而荷蘭首戰推出陣中王牌、軟銀洋投范登赫克（Rick VandenHurk）抗韓，加上稍早以色列擊敗台灣奪2連勝，A組戰事誰能勝出還很難說。《繼續閱讀》

先發陣容

南韓（先攻） 棒次 荷蘭（後攻） CF 李容圭 1 SS Andrelton Simmons 2B 徐建昌 2 CF Jurickson Profar DH 金泰均 3 3B Xander Bogaerts 1B 李大浩 4 RF Wladimir Balentien RF 孫兒葉 5 2B Jonathan Schoop LF 閔炳憲 6 DH Didi Gregorius 3B 朴錫珉 7 1B Curt Smith SS 金河成 8 C Dashenko Ricardo C 金泰君 9 LF Randolph Oduber 禹奎珉 先發投手 Rick Van Den Hurk