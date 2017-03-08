經典賽》過4關才能加賽 韓媒不敢指望台灣

南韓苦吞2連敗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕南韓昨以0：5輸給荷蘭，如果要晉級必須要先達成「4個前提」才有機會進行加賽，第一個前提就是台灣今天必須打贏荷蘭，南韓媒體直言台灣勝率不高，不敢指望。

2連敗的南韓如果要從敗部復活，必須先指望今天台灣贏荷蘭；明天以色列擊敗荷蘭；南韓明天贏台灣，如此一來就能形成以色列3勝0敗，台韓荷1勝2敗的局面。

然而，就算上面3項皆達成，南韓還要先跟台灣、荷蘭比較失分率，確保不墊底才有機會進行加賽。韓媒《OSEN》直言很困難，更認為荷蘭要吞下2連敗根本不太可能，南韓很有可能連續2年止步經典賽首輪。