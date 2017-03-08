經典賽直擊》慘吞2連敗 韓教頭金寅植：責任我扛

南韓隊昨以0：5不敵荷蘭隊，南韓隊總教練金寅植（右）面色鐵青。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕前天地主南韓1:2不敵以色列，昨天0:5遭荷蘭完封，慘吞二連敗，很可能連兩屆經典賽在第一輪止步，今天早上南韓到高尺巨蛋練球，總教練金寅植接受媒體採訪也表達自己的想法。

金寅植表示，選手不需要承擔責任，勝負一切由監督來扛，接下來對台灣這場比賽，希望年輕選手能上場累積經驗，老將也能經驗傳承，然後把這些經驗帶回自己球隊。

金寅植已69歲，外界認為他有可能在經典賽後卸下總教練一職，不過金寅植強調，「這次是否是我最後執教還不一定，最後也不知道結果會是如何，但目前戰績不佳，我內心感到難受。」