經典賽 LIVE》荷蘭2局上攻回2分 暫時領先以色列

2017/03/13 18:56

球隊

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

荷蘭

0

2

 

 

 

 

 

 

 

2

3

0

以色列

0

0

 

 

 

 

 

 

 

0

2

0

第三局

3局上，Andrelton Simmons安打，Xander Bogaerts獲保送，荷蘭無人出局攻占一、二壘，以色列先發投手Corey Baker退場，換上Jeremy Bleich接替投球。

Corey Baker僅投2局就被敲3支安打、投出2次四死球，失掉2分。

第二局

2局上，荷蘭二出局攻占二、三壘，Yurendell de Caster揮出中間方向安打，荷蘭攻回2分。

第一局

1局上，Xander Bogaerts敲安上壘，但Jurickson Profar擊出內野滾地球出局，Xander Bogaerts被夾殺出局，形成另類三上三下。

1局下，Ike Davis揮出二壘安打，可惜後續沒有攻勢。

賽前

荷蘭與以色列今晚再次交手，荷蘭將派出前統一獅洋投吉爾先發，以色列則是貝克（Corey Baker）主投。以色列曾在預賽以4：2擊敗荷蘭

荷蘭昨晚不敵日本，目前有著1敗戰績，以色列因擊敗古巴拿到1勝，這場戰役也是攸關荷蘭能否晉級四強的重要關鍵。

雙方先發打序

荷蘭

棒次

以色列

Andrelton Simmons

1

Sam Fuld

Xander Bogaerts

2

Ty Kelly

Jurickson Profar

3

Ike Davis

Wladimir Balentien

4

Nate Freiman

Didi Gregorius

5

Zach Borenstein

Jonathan Schoop

6

 Ryan Lavarnway

Shawn Zarraga

7

 Blake Gailen

Yurendell de Caster

8

Tyler Krieger

Randolph Oduber

9

Scott Burcham

Jair Jurrjens

先發投手

Corey Baker

 

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