經典賽 LIVE》荷蘭2局上攻回2分 暫時領先以色列

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 荷蘭 0 2 2 3 0 以色列 0 0 0 2 0

第三局

3局上，Andrelton Simmons安打，Xander Bogaerts獲保送，荷蘭無人出局攻占一、二壘，以色列先發投手Corey Baker退場，換上Jeremy Bleich接替投球。

Corey Baker僅投2局就被敲3支安打、投出2次四死球，失掉2分。

第二局

2局上，荷蘭二出局攻占二、三壘，Yurendell de Caster揮出中間方向安打，荷蘭攻回2分。

第一局

1局上，Xander Bogaerts敲安上壘，但Jurickson Profar擊出內野滾地球出局，Xander Bogaerts被夾殺出局，形成另類三上三下。

1局下，Ike Davis揮出二壘安打，可惜後續沒有攻勢。

賽前

荷蘭與以色列今晚再次交手，荷蘭將派出前統一獅洋投吉爾先發，以色列則是貝克（Corey Baker）主投。以色列曾在預賽以4：2擊敗荷蘭

荷蘭昨晚不敵日本，目前有著1敗戰績，以色列因擊敗古巴拿到1勝，這場戰役也是攸關荷蘭能否晉級四強的重要關鍵。

雙方先發打序

荷蘭 棒次 以色列 Andrelton Simmons 1 Sam Fuld Xander Bogaerts 2 Ty Kelly Jurickson Profar 3 Ike Davis Wladimir Balentien 4 Nate Freiman Didi Gregorius 5 Zach Borenstein Jonathan Schoop 6 Ryan Lavarnway Shawn Zarraga 7 Blake Gailen Yurendell de Caster 8 Tyler Krieger Randolph Oduber 9 Scott Burcham Jair Jurrjens 先發投手 Corey Baker