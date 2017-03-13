經典賽 LIVE》荷蘭2局上攻回2分 暫時領先以色列
|
球隊
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
R
|
H
|
E
|
荷蘭
|
0
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
3
|
0
|
以色列
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
2
|
0
第三局
3局上，Andrelton Simmons安打，Xander Bogaerts獲保送，荷蘭無人出局攻占一、二壘，以色列先發投手Corey Baker退場，換上Jeremy Bleich接替投球。
Corey Baker僅投2局就被敲3支安打、投出2次四死球，失掉2分。
第二局
2局上，荷蘭二出局攻占二、三壘，Yurendell de Caster揮出中間方向安打，荷蘭攻回2分。
第一局
1局上，Xander Bogaerts敲安上壘，但Jurickson Profar擊出內野滾地球出局，Xander Bogaerts被夾殺出局，形成另類三上三下。
1局下，Ike Davis揮出二壘安打，可惜後續沒有攻勢。
賽前
荷蘭與以色列今晚再次交手，荷蘭將派出前統一獅洋投吉爾先發，以色列則是貝克（Corey Baker）主投。以色列曾在預賽以4：2擊敗荷蘭
荷蘭昨晚不敵日本，目前有著1敗戰績，以色列因擊敗古巴拿到1勝，這場戰役也是攸關荷蘭能否晉級四強的重要關鍵。
雙方先發打序
|
荷蘭
|
棒次
|
以色列
|
Andrelton Simmons
|
1
|
Sam Fuld
|
Xander Bogaerts
|
2
|
Ty Kelly
|
Jurickson Profar
|
3
|
Ike Davis
|
Wladimir Balentien
|
4
|
Nate Freiman
|
Didi Gregorius
|
5
|
Zach Borenstein
|
Jonathan Schoop
|
6
|
Ryan Lavarnway
|
Shawn Zarraga
|
7
|
Blake Gailen
|
Yurendell de Caster
|
8
|
Tyler Krieger
|
Randolph Oduber
|
9
|
Scott Burcham
|
Jair Jurrjens
|
先發投手
|
Corey Baker
相關新聞
- 經典賽》高國輝、羅國龍兄弟檔 同登大聯盟官網
- 經典賽》哥國衝本壘遭包爺阻殺 網友：捕手沒妨礙跑壘？
- 經典賽》雷阿斗炸裂成絕響 委內瑞拉輸球仍保晉級希望（影音）
- 經典賽》出征前放話等著瞧 馬查多霸氣奪預賽MVP（影音）
- 經典賽》鏖戰11局力退荷蘭 小久保：信念與團隊勝利
-
經典賽》失分率較低 委內瑞拉、義大利將打本屆首場加賽2017/03/13 18:01
-
中職》中信兄弟上半季主場預售票 3月17日開賣2017/03/13 17:55
-
中職》台日賽表現亮眼 陳傑憲：我們也在進步2017/03/13 16:25
-
中職》台日對抗賽後 王溢正持續調整拚開季2017/03/13 16:23
-
MLB》支援春訓熱身賽 朱立人首度上大聯盟2017/03/13 15:42