SBL季後賽》首節三分狂打鐵 裕隆落後台啤
2017/03/18 20:00
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第1節
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第2節
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第3節
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第4節
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總分
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裕隆
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10
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19
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29
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台啤
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14
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15
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29
第二節
雙方球員手感仍未見起色，台啤也發生三分球5投0中的窘境，2隊的進攻節奏越放越慢，但到2分鐘時裕隆洋將賀夫一巴掌打在台啤張羽霖的頭上，雙方差點爆發衝突，最後判為賀夫犯規，張羽霖獲得罰球機會。
第一節
台啤、裕隆今天進行第5戰，開賽裕隆浪花兄弟手感不佳，三分球8投0中，台啤靠洋將李恩的優異演出，獨拿6分6籃板，率領台啤打出13：6的開局。
但鐘響前裕隆周士淵單刀殺入禁區取分，終於止住失血，盧冠良又和周柏臣在禁區連線，將比數追成10：14，首節雙方都在尋找手感。
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