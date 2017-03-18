SBL季後賽》首節三分狂打鐵 裕隆落後台啤

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 裕隆 10 19 29 台啤 14 15 29

第二節

雙方球員手感仍未見起色，台啤也發生三分球5投0中的窘境，2隊的進攻節奏越放越慢，但到2分鐘時裕隆洋將賀夫一巴掌打在台啤張羽霖的頭上，雙方差點爆發衝突，最後判為賀夫犯規，張羽霖獲得罰球機會。

第一節

台啤、裕隆今天進行第5戰，開賽裕隆浪花兄弟手感不佳，三分球8投0中，台啤靠洋將李恩的優異演出，獨拿6分6籃板，率領台啤打出13：6的開局。

但鐘響前裕隆周士淵單刀殺入禁區取分，終於止住失血，盧冠良又和周柏臣在禁區連線，將比數追成10：14，首節雙方都在尋找手感。