中職》「老邦」接任秘書長 老隊友彭政閔：更能了解球員

彭政閔。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕中職秘書長今確定由前兄弟象球員、義大教練「老邦」馮勝賢出任，是中職史上首位球員出身的秘書長，球員們得知後，多半都認為馮勝賢球員出身，能更了解球員想法，老隊友彭政閔也認為對大環境有幫助。

彭政閔身為球員工會前理事長，也和馮勝賢是多年隊友，他認為馮勝賢是認真的人，新上任一定有自己想法跟規劃，也能更從球員的角度思考，雖然行政上可能還有許多要學，但若和球員工會能有效溝通，應會對職棒大環境有所幫助。