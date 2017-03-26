NBA》爵士近況差 戈貝爾：有些隊友沒競爭性
2017/03/26 10:12
戈貝爾（右）直言部分隊友沒有競爭性。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕爵士近5場比賽就輸了4場，今對上快艇，首節更是只拿下14分，終場以95：108敗給快艇。而在賽後中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）就直言，有部分隊友只想著得分卻缺乏競爭性。
爵士慘澹的近況，讓戈貝爾在今日賽後訪問時，忍不住批評部份隊友，「我們有些球員打得很有競爭性，但有一部份卻不是如此，還有一些人只想著得分。教練不停地重複要我們去對抗，我們太過和善了。我們必須變得更有侵略性並準備好戰鬥。」
爵士的防守在聯盟中排名第三，球隊目前排名則在西部第4，但在輸掉今天的比賽後，目前與第5的快艇僅剩0.5場勝差。不過爵士還是有很大的機會能進入季後賽，這將會是爵士自2012年後再度重返季後賽。而戈貝爾在此役攻下26分、14籃板及2個火鍋。
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